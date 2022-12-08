شرط روسي لتعليق نشر صواريخ متوسطة المدى في أوروبا

قال سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، الخميس، إن موسكو ستلتزم بتعليق نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى في أوروبا ما دامت الولايات المتحدة لم تنشر مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا.

وأضاف لمحطة روسيا24 الإخبارية في تصريحات تكرر ما قاله قبل عام تقريبا “التعليق المؤقت لا يزال ساريا لكن إذا نشرت الولايات المتحدة مثل تلك الأسلحة في أوروبا أو آسيا، لا يمكن أن نبقى على ذات النهج دون تغيير”.

تحذير أمريكي

أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، أن الولايات المتحدة تعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية عمل غير مسؤول على الإطلاق.

وقال برايس رداً على طلب للتعليق على كلام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن تعاظم خطر نشوب حرب نووية: “لن أخوض في التقييمات. نعتبر أن أي استخدام للأسلحة النووية هو عمل غير مسؤول على الإطلاق”.

وأشار إلى أن روسيا وقعت رسميا في إطار مجلس الأمن الدولي في يناير من هذا العام بيانا بشأن عدم جواز شن حرب نووية.

وأكد أن الولايات المتحدة سمعت من العديد من الدول “إعادة تأكيد لبيان بسيط للغاية منذ الحرب الباردة بأن الحرب النووية يجب ألا تبدأ أبدا ولا منتصر فيها”.

خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن خطر اندلاع حرب نووية يتصاعد، لكنه أكد أن روسيا لم “يصبها الجنون” وإنها تعتبر ترسانتها النووية رادعا دفاعيا ليس إلا.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستدافع عن أراضيها وحلفائها “بكل الوسائل المتاحة” مضيفا أن الولايات المتحدة، وليست روسيا، هي التي نشرت ما يسمى بالأسلحة النووية “التكتيكية” في دول أخرى.

ولفت خلال اجتماع متلفز إلى أن روسيا نشرت ما يقرب من نصف الرجال الذين تم تجنيدهم خلال التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط أي نحو 150 ألف جندي في أوكرانيا.

وأضاف أن “من بين 300 ألف من مقاتلينا الذين تمت تعبئتهم ورجالنا والمدافعين عن الوطن، يوجد 150 ألفًا في منطقة العمليات”.

وأشار بوتين إلى أن 77 ألفًا منتشرون بشكل مباشر في مناطق القتال.