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شرط روسي لعمل شركات الحبوب الأجنبية

منذ 39 دقيقة
علم روسيا

علم روسيا

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ذكرت صحيفة فيدوموستي، الثلاثاء، أن روسيا ربما تُلزم شركات صناعة الحبوب الأجنبية بدخول مشروعات مشتركة مع مؤسسات علمية محلية حتى يمكنها الاستمرار في مزاولة أنشطتها بالبلاد.

وبحسب التقرير، لن يُسمح لشركات صناعة الحبوب الأجنبية بالعمل في روسيا إلا إذا دخلوا في المشروعات المشتركة، وبحصة لا تتجاوز 49 بالمئة.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من تقرير صحيفة فيدوموستي والذي نقل عن مصدرين وممثل لوزارة الزراعة.

وقال التقرير إن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول سبتمبر أيلول.

ومنذ أن أرسلت موسكو عشرات الآلاف من قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير شباط الماضي، انسحبت عشرات الشركات الأجنبية من السوق الروسية أغلبها بسبب الصعوبات الناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا نتيجة الغزو.

وفي حين لا تخضع صادرات المواد الغذائية الروسية لعقوبات مباشرة، فإن روسيا تسعى إلى تشديد الرقابة على قطاع الحبوب لتفادي المخاطر التي ربما تواجهها في موسم زراعة البذور.

وروسيا واحدة من أكبر الدول المصدرة لزيت دوار الشمس إذ تبيع ملايين الأطنان منه سنويا يذهب معظمها لمستوردين كبار في الهند والصين.

    المصدر :
  • رويترز

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