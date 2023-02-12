شرعنة بؤر استيطانية.. خطوة إسرائيلية ستزيد من التوتر مع أمريكا

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو قومي متشدد، إن مجلس الوزراء المصغر المعني بصنع القرارات وافق، الأحد، على منح اعتراف رسمي بتسع بؤر استيطانية يهودية أقيمت في الضفة الغربية المحتلة.

وقد تثير هذه الخطوة توترا مع الولايات المتحدة التي دائما ما عارضت إقامة مستوطنات جديدة على أراض يسعى الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

وكشفت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، أبرز القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الإسرائيلي الوزاري المُصغّر “الكابنيت”، والذي استمر لقرابة الـ 6 ساعات متواصلة.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، قد قالت إن الكابنيت سيبحث التداعيات المحتملة لعملية القدس الأخيرة، واستعدادات الأجهزة الأمنية لمواجهة تصعيد محتمل في شهر رمضان المبارك.

دعم خطة بن غفير

وعقب انتهاء الاجتماع، كشفت القناة 14 العبرية، أن “الكابينت” قرر دعم خطة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الأمنية في شرق القدس.

وأعلن بن غفير في وقت سابق، أنه مُصر على إطلاق حملة في شرق القدس على غرار عملية “السور الواقي”، بحيث تشمل هدم بيوت بحجة البناء بشكل غير قانوني، ووقف التحريض في المساجد وتوقيف المدينين بدفع الضرائب.

وقال بن غفير في تصريح مساء اليوم الأحد: “يُسعدني أن الكابينت قبل طلبي هذا المساء بالموافقة على شرعنة 9 بؤر في الضفة – هذا ليس كافيًا ونريد المزيد لكنها بداية مهمة – هذا إلى جانب النشاط الأمني المكثف في شرق القدس، وسلسلة من الإجراءات الأخرى لردع الإرهاب”. وفق قوله