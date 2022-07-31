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شرق ألمانيا.. الجهود مستمرة لمكافحة حرائق الغابات المستعرة منذ أيام

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2022 3:11 صباحًا
 حرائق الغابات في شرق ألمانيا

 حرائق الغابات في شرق ألمانيا

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لا تزال حرائق الغابات المشتعلة والتي نجمت عن ظروف الجفاف القاسية في ولايتي براندنبورغ وسكسونيا الواقعتين شرقي ألمانيا، مستمرة منذ صباح الثلاثاء.

المئات من عناصر الإطفاء يبذلون جهوداً حثيثة لمكافحة الحرائق المستعرة وسط موجة حر خانقة.

وانضمت 13 مروحية إطفاء إلى 350 من عناصر الاطفاء الذين انتشروا في مساحة 150 هكتاراً (370 فدّاناً) في حديقة ساكسون سويسرا الوطنية، وفق ما أعلنت سلطات المنطقة.

وأصيب أربعة من عناصر الإطفاء بجروح طفيفة، وفق السلطات.

ولم تكفِ الأمطار التي هطلت السبت لإخماد النيران.

اندلع الحريق الأحد الماضي في تشيكيا المجاورة قبل أن يمتد إلى ألمانيا.

وأعلنت السلطات المحلية السيطرة على حريق في جنوب براندنبورغ، الواقعة أيضاً في الشرق. وأرغم هذا الحريق نحو 700 شخص على مغادرة منازلهم في وقت سابق هذا الأسبوع.

يقول العلماء إنّ التغيّر المناخي يزيد من وتيرة موجات الحر وشدّتها في العالم ما يفاقم مخاطر اندلاع حرائق.

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