الأحد 5 محرم 1445 ﻫ - 23 يوليو 2023 |
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شرق الكونجو.. مقتل 13 شخصا بينهم 9 أطفال في إطلاق نار على مشيعين

منذ 41 دقيقة
الجيش الكونجولي

الجيش الكونجولي

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أعلن جيش جمهورية الكونجو الديمقراطية ومسؤول محلي اليوم الأحد ان 13 شخصا على الأقل بينهم تسعة أطفال قتلوا عندما فتح جندي النار على أشخاص تجمعوا لتشييع جثمان طفله المتوفي في شرق البلاد مساء أمس السبت.

ووقع حادث إطلاق النار في قرية نياكوفا المطلة على بحيرة ألبرت في منطقة إيتوري بشرق الكونجو.

وقال متحدث باسم الجيش في منطقة إيتوري عبر الهاتف “أطلق الجندي النار على كل من حوله. قتل عشرة أشخاص”.

وأضاف إن البحث جار عن الجندي المنتمي لسلاح البحرية، مضيفا أن تحقيقا في الحادث قد بدأ.

وقال أوسكار باراكا موجوا زعيم القرية إن 13 شخصا قتلوا بينهم تسعة أطفال.

ولم يتضح الدافع وراء إطلاق النار. ووفقا لزعيم القرية، كان الجندي يشعر بالقلق من أن طفله سيدفن وحيدا بدونه.

    المصدر :
  • رويترز

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