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شركات الشحن ترفع الرسوم في بعض مسارات نقل البن

منذ 9 دقائق
الشحن البحري

الشحن البحري

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قالت المنظمة الدولية للقهوة الأربعاء إن شركات الشحن التي تنقل البن زادت رسوم النقل في بعض المسارات نتيجة هجمات في البحر الأحمر دفعت السفن التجارية لاتباع طرق بديلة.

وهاجمت جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، والتي تسيطر على مناطق كبيرة في اليمن منها العاصمة، سفنا تجارية بالبحر الأحمر زعمت أنهما على صلات بإسرائيل أو تبحر إليها، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة.

وقال الحوثيون اليوم الأربعاء إنهم “استهدفوا” سفينة حاويات تديرها شركة “سي.إم.إيه. سي.جي.إم” وذلك بعد أيام من هجوم آخر على سفينة تابعة لشركة ميرسك.

وقالت المنظمة في تقرير إن الموقف في المنطقة دفع بعض شركات الشحن لتغيير مساراتها لتقليل المخاطر.

ويعتمد زبائن في أوروبا على كميات كبيرة من البن من دول آسيوية منها فيتنام، ثاني أكبر منتج في العالم، وكذلك إندونيسيا. كما يشترون أنواعا من البن عالية الجودة من إثيوبيا وكينيا في شرق أفريقيا.

وقد يكون للمشكلات في البحر الأحمر تداعيات إضافية على البن والكاكاو والقطن خاصة وأن السلع الزراعية هذه تنقل عادة في حاويات.

    المصدر :
  • رويترز

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