شركات الطاقة الفرنسية تدعو إلى الحد فورا من استهلاك الطاقة

قال رؤساء شركات الطاقة الفرنسية العملاقة إنجي وإي.دي. إف وتوتال إنرجييس في صحيفة جورنال دو ديمانش الأسبوعية الفرنسية يوم الأحد إنه لابد وأن يحد المستهلكون والشركات من استهلاكهم للطاقة “فورا” من أجل أن يكونوا مستعدين بشكل أفضل هذا الشتاء للتصدي لأزمة الطاقة التي تلوح في الأفق.

وقالت الشركات في رسالة مفتوحة “علينا العمل بشكل جماعي لخفض استهلاكنا من أجل استعادة هامش المناورة” مشيرة إلى الانخفاض الحاد في شحنات الغاز الروسي وكذلك الإنتاج المحدود للكهرباء في أوروبا بسبب مشكلات الصيانة.

وأضافت أن “اتخاذ إجراءات فورا هذا الصيف سيسمح لنا بالاستعداد بشكل أفضل في بداية الشتاء المقبل ولا سيما للحفاظ على احتياطياتنا من الغاز”.