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شركات النفط الكبرى تبحث تقليص الانبعاثات قبيل "كوب 28"

منذ دقيقة واحدة
شعار كوب28

شعار كوب28

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أجرى رؤساء شركات النفط والغاز الكبرى والصناعات الثقيلة مناقشات اليوم الأحد في الإمارات سعيا للاتفاق على التزام صارم بخفض انبعاثات الكربون قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) الشهر المقبل.

ومن المقرر أن ينعقد المؤتمر في دبي من 30 نوفمبر تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر كانون الأول.

ويُنظر إلى (كوب28) على أنه فرصة حاسمة للحكومات من أجل تسريع الإجراءات للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، حيث تظهر التقارير حتى الآن أن البلدان بعيدة عن المسار الصحيح للوفاء بوعودها لقصر ارتفاع درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية فوق مستويات الثورة الصناعية.

وقال عدنان أمين الرئيس التنفيذي لمؤتمر (كوب28) لرويترز “ما فعلناه اليوم هو شيء غير مسبوق تماما في عملية مؤتمر الأطراف، للجمع بين جانبي العرض والطلب فيما يتعلق بالانبعاثات”.

وأضاف أن الهدف هو حث الأطراف الرئيسية في الصناعة على تقديم التزامات بإزالة الكربون والتي من شأنها أن تساعد في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وأردف “نأمل أن نتوصل إلى هذا الاتفاق قبل كوب 28”.

    المصدر :
  • رويترز

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