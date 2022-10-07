شركات تصنيع الرقائق تهبط بمؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.2%

سجل المؤشر ستوكس 600 الأوروبي تراجعا الجمعة، قادته شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد تقارير ضعيفة من سامسونج وأدفانسد مايكرو ديفايسز، في حين استمرت مخاوف الركود وسط مؤشرات على أن البنوك المركزية ستظل حاسمة في تشديد السياسة النقدية.

وهبط المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.2 بالمئة، مقتفيا أثر جلسة التداول الآسيوية.

وأغلق المؤشر على انخفاض الخميس بعدما فاقم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن حالة التضخم في منطقة اليورو ورفع الفائدة بشكل كبير لكبحه.

وتتجه الأنظار نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة، المقرر إصداره، والذي سيشير على الأرجح إلى تباطؤ نمو الوظائف في سبتمبر\أيلول.

وتراجعت أسهم شركات تصنيع الرقائق الأوروبية بعدما أعلنت سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية وأدفانسد مايكرو ديفايسز الأمريكية عن أرباح وتوقعات مخيبة للآمال، مما يعني أن تراجع القطاع قد يكون أسوأ بكثير من المتوقع.

وهبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1.6 بالئة.

وارتفع سهم كريدي سويس 2.7 بالمئة بعدما أعلن المصرف أنه سيعيد شراء سندات دين تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات فرنك سويسري “ثلاثة مليارات دولار”، في استعراض للقوة إذ يسعى لطمأنة المستثمرين بعد أسبوع مضطرب.