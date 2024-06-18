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شركات تكنولوجيا أوروبية تحصل على تمويل من صندوق الابتكار التابع لحلف الأطلسي

منذ 45 دقيقة
علم الاتحاد الأوروبي

علم الاتحاد الأوروبي

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تلقت مجموعة أولى من شركات التكنولوجيا تمويلا في إطار صندوق الابتكار التابع لحلف شمال الأطلسي الذي تبلغ قيمته مليار يورو (1.1 مليار دولار).

وكشف الحلف النقاب عن الصندوق في صيف عام 2022، بعد أشهر من بداية الغزو الروسي لأوكرانيا، واعدا بالاستثمار في تقنيات من شأنها تعزيز دفاعاته.

ويحظى الصندوق بدعم 24 دولة من أصل 32 عضوا في الحلف، من بينها فنلندا والسويد اللتان انضمتا إلى الحلف في وقت سابق من هذا العام.

وأكد صندوق الابتكار التابع للحلف اليوم الثلاثاء ضخ استثمارات مباشرة في أربع شركات تكنولوجيا أوروبية، قال إنها ستساعد في مواجهة التحديات في مجالات الدفاع والأمن والقدرة على الصمود.

وقال أندريا ترافيرسون الشريك الإداري للصندوق “التمكين من الوصول إلى التقنيات الاستراتيجية هي خطوة أساسية لتأمين مستقبل آمن ومزدهر لمواطني دول الحلف البالغ عددهم مليار نسمة”.

    المصدر :
  • رويترز

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