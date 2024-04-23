شركة أبيكورب للبترول تعتزم بيع سندات خضراء لمدة 5 أعوام

تعتزم الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، ومقرها الرياض، تكليف بنوك لترتيب اجتماعات مع المستثمرين قبيل بيع سندات خضراء لأجل خمسة أعوام، وفقا لما ورد في وثيقة من أحد البنوك المسؤولة عن ترتيب البيع اليوم الثلاثاء.

وذكرت الوثيقة أن أبيكورب، التي غيرت اسمها في الآونة الأخيرة إلى الصندوق العربي للطاقة، اختارت كريدي أجريكول سي.آي.بي والإمارات دبي الوطني كابيتال وجيه.بي مورجان ونومورا وستاندرد تشارترد مديرين مشتركين رئيسيين لصفقة الدين المستدام.

كما يتولي كريدي أجريكول سي.آي.بي دور المستشار الوحيد للهيكلة الخضراء في إصدار أبيكورب من السندات الخضراء.

وقالت الوثيقة إن من المقرر أن تبدأ الاجتماعات مع المستثمرين في 23 أبريل نيسان وسيعقبه إصدار بالحجم القياسي لسندات خضراء مقومة بالدولار سيكون خاضعا لظروف السوق.