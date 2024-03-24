شركة" أكوا باور" السعودية تعلن توقف عمليات التشغيل بمشروع "نور 3" بالمغرب

أعلنت أكوا باور إنترناشيونال التابعة لشركة أكوا باور السعودية للطاقة المتجددة اليوم الأحد 24 مارس/آذار 2024، عن عطل في خزان بإحدى محطات الطاقة الشمسية التي تديرها في المغرب، مما سيُفقد الشركة إيرادات بنحو 47 مليون دولار.

وقالت الشركة عبر الموقع الإلكتروني للبورصة السعودية إن التحليل الأولي يشير إلى أن المحطة (نور3) التي تبلغ طاقتها 150 ميجاوات، والواقعة في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية، ستتوقف عن العمل حتى نوفمبر تشرين الثاني 2024.

ويسلط العطل الضوء على تكرار المشكلات الفنية والأعطال المرتبطة بالتخزين في محطة الطاقة الشمسية المركزة. وقال مصدران لرويترز الشهر الماضي إن مشكلات فنية أوقفت الإنتاج تماما هناك لمدة عام اعتبارا من صيف 2021.

وقالت الشركة إنها ستصلح الخزان وتدرس أيضا بناء آخر جديد.

وفي تقرير صدر عام 2020، أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها المرتفعة مقارنة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويهدف المغرب إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52 بالمئة من قدرة محطات الطاقة بحلول 2030 من 37.6 بالمئة حاليا، وأغلبها من خلال الاستثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ويتخلف المغرب بالفعل في مجال الطاقة الشمسية، إذ ينتج ما قدرته 831 ميجاوات فقط حتى الآن، مقارنة مع ألفي ميجاوات كان يخطط لإنتاجها بحلول 2020.

وعوضت طاقة الرياح بعض النقص ولكن المحطات التي تعمل بالفحم وتسبب التلوث لا تزال مصدرا لمعظم الإنتاج.