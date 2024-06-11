شركة أكوا باور تطلق خطة لجمع الأموال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية

أعلنت شركة المرافق العامة السعودية أكوا باور اليوم الثلاثاء إنها تخطط لجمع 7.125 مليون ريال (1.90 مليون دولار) من خلال‭‭ ‬‬إصدار أسهم حقوق أولوية، وهو ما سيتم استخدامه لدعم خطط النمو وتعزيز مركزها المالي.

وقالت أكوا باور، وهي وحدة تابعة لصندوق الثروة السيادي للمملكة المعروف باسم صندوق الاستثمارات العامة، إن الإصدار سيسمح للشركة “بترسيخ استراتيجية النمو الخاصة بها والتي تهدف الى مضاعفة أصولها المدارة ثلاث مرات بحلول عام 2030 وتعزيز مركزها المالي”.

وقالت الشركة في إفصاح للجهات التنظيمية إن ذلك يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات الصلة ومساهمي أكوا باور في الجمعية العامة غير العادية.

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