شركة ألمانية تستقبل أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال من أدنوك الإماراتية

استقبلت الذراع التجارية لشركة المرافق الألمانية (آر.دبليو.إي) (الأربعاء 15-2-2023) أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال بميناء برونسبوتل بموجب اتفاق مع شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، في إطار الجهود الألمانية لتوفير الإمدادات بعد تراجع صادرات الغاز الروسية.

وتم تسليم الشحنة على الناقلة (آي.إس.إتش) إلى محطة الغاز المسال العائمة (هو جانيت) في ميناء برونسبوتل، فيما يمثل بداية لتدفق منتظم للواردات إلى أكبر اقتصاد أوروبي.

واستأجرت (آر.دبليو.إي) المحطة نيابة عن الحكومة الألمانية. وقالت الشركة في بيان إنه سيتم ضخ الغاز إلى أنابيب على البر اعتبارا من نهاية الشهر الجاري.

وزادت ألمانيا من مشتريات الغاز الطبيعي المسال عبر المحطات الأوروبية القائمة وأقامت وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية على سواحلها في وقت قياسي.

وأبرمت أدنوك وشركة (آر.دبليو.إي) اتفاقا العام الماضي بشأن تزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال على مدى عدة سنوات اعتبارا من عام 2023.

وذكرت أدنوك أن شحنة الغاز تعادل تقريبا 900 مليون كيلووات/ساعة من الكهرباء وهو ما يكفي لإمداد نحو ربع مليون منزل في ألمانيا لمدة عام.

وقال آندريه شتراكه الرئيس التنفيذي لشركة (آر.دبليو.إي) للتوريد والتجارة “نحن سعداء بأن تكون أدنوك إلى جانبنا كشريك قوي وأن نعمل معا لضمان أمن إمدادات الطاقة في ألمانيا بقدر الإمكان”.

وتتضمن استراتيجية ألمانيا متعددة التوجهات للتأقلم مع غياب الغاز الروسي مساع لزيادة الواردات من دول الجوار الأوروبية عبر خطوط أنابيب غاز بحر الشمال وحملات لترشيد استهلاك الغاز وتعزيز المخزونات.

ونقل البيان عن أحمد العبري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للغاز قوله “تؤكد أدنوك للغاز استعدادها لتوفير المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الذي يمثل وقودا انتقاليا مهما إلى شركائنا (آر.دبليو.إي) والقطاع الصناعي في ألمانيا”.

وقال أحمد العطار سفير الإمارات لدى ألمانيا لرويترز إن بلاده تتطلع لمواصلة عملها مع ألمانيا لإيجاد حلول مبتكرة من أجل مستقبل أكثر استدامة، بما في ذلك عبر العمل المشترك على (فريق العمل الإماراتي الألماني المشترك للهيدروجين).

وسيبدأ تشغيل ست وحدات عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية في المجمل هذا العام في ألمانيا، على أن تحل محلها في السنوات المقبلة محطات أرضية لإعادة تحويل الغاز المسال إلى الحالة الغازية عند تشغيلها.

علاوة على ذلك، تعتزم (آر.دبليو.إي) ونظراؤها بناء محطات لاستيراد الأمونيا الخضراء والهيدروجين لتحويل المواقع الساحلية لاستيراد وإنتاج وقود منخفض الكربون.