شركة أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي عمان

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، أن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة: “اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها”، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

من جهتها، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.