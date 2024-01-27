السبت 15 رجب 1445 ﻫ - 27 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة أمبري: تبادل لإطلاق النار بين ناقلة بضائع وزورق جنوب شرقي عمان

منذ 16 دقيقة
البحر الأحمر

البحر الأحمر - أرشيفية

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم السبت، أن فريقا أمنيا على متن ناقلة بضائع سائبة تبادل إطلاق النار مع مسلحين على متن زورق صغير بعد أن اقترب من السفينة بشكل مريب على بعد 700 ميل بحري جنوب شرقي صلالة بسلطنة عمان.

وقالت أمبري في مذكرة: “اقترب الزورق لمسافة 300 متر قبل أن يعود نحو السفينة التي جاء منها”، مضيفة أن الطاقم والسفينة في أمان.

ويشن الحوثيون منذ أشهر هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، ما دفع عدة شركات شحن على سلك مسارات بحرية أطول وأكثر كلفة.

من جهتها، نفذت القوات الأميركية والبريطانية عدة ضربات على أهداف للحوثيين في عدد من المدن اليمنية بما في ذلك صنعاء والحديدة، لوقف التهديد الذي تشكله الميليشيا على الملاحة الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

غزة
غزة تحت النار
بعد أمريكا.. إيطاليا تعلق تمويل الأونروا
انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل جراء عاصفة في استراليا
استمرار انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في أستراليا بعد إعصار مداري
جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة
غزة تحت النار
الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على مستودع عسكري في غزة.. وهذا ما وُجد داخله!

الأكثر قراءة

أسرار الصحف المحلية
ماذا جاء في "أسرار" الصحف المحلية؟
سوبرماركت - تعبيرية
لبنان في عين العاصفة.. هل سيكون هناك انقطاع للبضائع والسلع؟!
من مقطع الفيديو الذي تضمن عبارة "حلل يا دويري"
غزة تحت النار
صورة.. استشهاد مقاتل القسام وصاحب مقولة "حلل يا دويري" في غزة