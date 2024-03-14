شركة أمن بحري: رصد السفينة روين المخطوفة وهي تبحر قبالة الصومال

كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري اليوم الخميس إنها تلقت تقارير أفادت بأن سفينة الشحن روين، التي ترفع علم مالطا وخطفها قراصنة صوماليون في ديسمبر كانون الأول، شوهدت قبالة سواحل الصومال وقد تستخدم في شن هجمات على السفن التجارية.

وذكرت الشركة أن السفينة شوهدت وهي تبحر شرقا على بعد 160 ميلا بحريا جنوب شرقي منطقة إيل في الصومال. ونصحت الشركة السفن الأخرى في المنطقة بتوخي المزيد من الحذر.

وكان الاستيلاء على السفينة روين أول عملية خطف ناجحة ينفذها قراصنة صوماليون منذ عام 2017 عندما أوقفت حملة شنتها قوات بحرية دولية سلسلة من عمليات الخطف في خليج عدن والمحيط الهندي.

وقالت أمبري إن الفدية المطلوبة لتحرير طاقم السفينة المختطف لم تُدفع. وتقول تقارير إعلامية إن القراصنة يحتجزون 17 من أفراد الطاقم بعد إطلاق سراح أحدهم لأسباب طبية.

وتأتي هذه التقارير بعدما صعد 20 شخصا على متن سفينة شحن ترفع علم بنجلاديش وسيطروا عليها قبالة سواحل الصومال يوم الثلاثاء. وحدث ذلك بعد تجدد هجمات القراصنة الصوماليين في الأشهر الأخيرة. ولم يتضح بعد من نفذ الهجمات.

ووفقا لقاعدة بيانات الشحن إكواسيس، تدير شركة بولجير للملاحة البحرية، ومقرها بلغاريا، السفينة روين.