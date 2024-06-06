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شركة إدارة سفن تحذر من مخاطر السلامة الناجمة عن ناقلات "أسطول الظل"

منذ 39 دقيقة
ناقلة نفط روسية

ناقلة نفط روسية

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قالت شركة إدارة السفن الرائدة في.جروب لرويترز إن مخاطر السلامة تتزايد بسبب سفن قديمة غير مسجلة، مضيفة أنها توقفت عن تقديم الخدمات لثلاثين ناقلة العام الماضي بعد بيعها لشركات لم تجتاز فحوصات الامتثال.

وتشير تقديرات إلى أن نحو 850 ناقلة نفط تمثل قوام ما يسمى بأسطول الظل الذي ينقل النفط من دول مثل إيران وفنزويلا وروسيا الخاضعة لعدة قيود على صادراتها من الخام.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة في.جروب رينيه كوفود أولسن إن الشركة “فقدت 30 سفينة بعد انضمامها لأسطول الظل” العام الماضي.

وقال على هامش أسبوع بوسيدونيا للشحن في أثينا‭‭ ‬‬”نحاول عادة الاحتفاظ بإدارة السفن لصالح المالك الجديد، إلا أن ذلك لم يكن ممكنا”، نظرا لعدم اجتياز المالكين الجدد لمعايير الامتثال الخاصة بالشركة.

وتعمل الشركة المزودة للخدمات البحرية مع أكثر من 3500 سفينة، منها ما يقرب من 300 ناقلة.

وتقول مصادر بالقطاع ومحللون إن السفن التي تحمل شحنات نفط خاضعة لعقوبات تشكل تحديا بيئيا هائلا نظرا لصعوبة تعقبها بسبب ملكيتها الغامضة واستخدامها لتأمين من شركات غير غربية وخدمات بحرية أخرى، كما أنها لا تهتم باتباع معايير الشحن النظيف.

    المصدر :
  • رويترز

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