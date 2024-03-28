شركة إماراتية تعتزم شراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا

أعلنت شركة الموارد العالمية القابضة، وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، أنها تعتزم تقديم عرض لشراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا.

وذكرت الشركة، التي اشترت مؤخرا 51 بالمئة من شركة موباني كوبر ماينز في زامبيا، لرويترز أن الصفقة فتحت المجال أمام المزيد من فرص النمو في الدولة التي تعد ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

ونقلت رويترز في 22 مارس آذار الجاري عن مصادر مطلعة أن وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، مهتمة بشراء حصة 80 بالمئة في منجم لوبامبي في زامبيا، وهو أصل اتفقت شركة التعدين الصينية جيه.سي.إتش.إكس على شرائه بالفعل.

وقالت الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز “التزام شركة الموارد العالمية القابضة (بشأن موباني) فتح الأبواب أمام فرص استثمارية إضافية في زامبيا، ومنها نية تقديم عرض لشراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس”.