الخميس 18 رمضان 1445 ﻫ - 28 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة إماراتية تعتزم شراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا

منذ 19 دقيقة
منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا

منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا

A A A
طباعة المقال

أعلنت شركة الموارد العالمية القابضة، وهي وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة في أبوظبي، أنها تعتزم تقديم عرض لشراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس في زامبيا.

وذكرت الشركة، التي اشترت مؤخرا 51 بالمئة من شركة موباني كوبر ماينز في زامبيا، لرويترز أن الصفقة فتحت المجال أمام المزيد من فرص النمو في الدولة التي تعد ثاني أكبر منتج للنحاس في أفريقيا.

ونقلت رويترز في 22 مارس آذار الجاري عن مصادر مطلعة أن وحدة تابعة للشركة العالمية القابضة، وهي الشركة الأعلى قيمة في أبوظبي، مهتمة بشراء حصة 80 بالمئة في منجم لوبامبي في زامبيا، وهو أصل اتفقت شركة التعدين الصينية جيه.سي.إتش.إكس على شرائه بالفعل.

وقالت الشركة في رد عبر البريد الإلكتروني على أسئلة رويترز “التزام شركة الموارد العالمية القابضة (بشأن موباني) فتح الأبواب أمام فرص استثمارية إضافية في زامبيا، ومنها نية تقديم عرض لشراء حصة في منجم لوبامبي للنحاس”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

علما روسيا وكوريا الشمالية
رئيس المخابرات الخارجية الروسي زار كوريا الشمالية.. ما هي الملفات التي ناقشها؟
القمح
الرياض تطرح مناقصة لاستيراد 595 ألف طن من القمح
سائقو الحافلات في سول ينهون إضرابهم
بعد الموافقة على زيادة الأجور.. سائقو الحافلات في سول ينهون إضرابهم

الأكثر قراءة

مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
فيديو وصور.. عدد كبير من الشهداء جراء مجزرة إسرائيلية في الهبارية جنوب لبنان
قصف على جنوب لبنان
نجل رجل دين شيعي معروف يدعو أهل الجنوب لمنع حزب الله من استخدام قراهم
يحيى السنوار
غزة تحت النار
جامعة إسرائيلية تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل عقل السنوار.. والنتيجة صادمة!