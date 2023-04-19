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شركة إم 42 تستحوذ على ديافيرم من بريدج بوينت

منذ دقيقة واحدة
آخر تحديث: 19 - أبريل - 2023 10:42 صباحًا
شركة مبادلة

شركة مبادلة

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استحوذت شركة (إم 42)، وهي مشروع مشترك حديث في أبوظبي بين شركة مبادلة للاستثمار ومجموعة (جي 42) المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، على سلسلة عيادات ديافيرم الأوروبية لغسيل الكلى التابعة لمجموعة بريدج بوينت.

وقالت (إم 42) في بيان إنها ستشتري ديافيرم التي تتخذ من السويد مقرا، لتصبح بذلك أكبر شركة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط.

ولم تكشف (إم 42) عن قيمة الصفقة في البيان. ومن المتوقع إتمام الصفقة، التي تنتظر موافقة الجهات التنظيمية، في وقت لاحق من العام الجاري.

وتأسست ديافيرم في 1991، وهي شركة متعددة الجنسيات تقدم خدمات الرعاية الكلوية وتدير 440 عيادة في 23 دولة.

وأعلنت مبادلة و(جي 42) يوم الاثنين عن دمج أصولهما في قطاع الرعاية الصحية في (إم 42) التي ستمتلك محفظة كبيرة تضم مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري ومستشفى دانة الإمارات ومستشفى هيلث بوينت.

ويتطلع المستثمرون الخليجيون إلى فرص في أوروبا ومناطق أخرى وسط موجة أخرى من التقلبات العالمية، مدعومين بالعائدات النفطية بعد أن وصلت الأسعار العام الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008.

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