شركة "إنرجين" الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش

قالت شركة إنرجين للطاقة الأحد إنها بدأت ضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري، في إطار إجراءات متفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما يسمى بوحدة (إنرجين باور) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن شركة انرجيان: “ضخ الغاز إلى المنصة هو جزء من مسار الضخ الخاص بها وليس بداية استخراج للغاز”.

وأضافت:” ان قراصنة عراقيون مدعومون من إيران اخترقوا موقع “إنيرجيان” و “إسرائيل للغاز”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أعلنت في وقت لاحق أن مجموعات “هاكر” مؤيدة لإيران تمكنت من تعطيل مواقع شركة إنيرجي ومسارات الغاز الإسرائيلية وبالتالي توقف عملية الضخ.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن “الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة”.

وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل “كاريش” سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات “حزب الله” باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.