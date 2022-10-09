الأحد 13 ربيع الأول 1444 ﻫ - 9 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة "إنرجين" الإسرائيلية تبدأ اختبار ضخ الغاز في حقل كاريش

منذ 16 دقيقة
آخر تحديث: 9 - أكتوبر - 2022 12:56 مساءً
حقل كاريش

حقل كاريش

A A A
طباعة المقال

قالت شركة إنرجين للطاقة الأحد إنها بدأت ضخ الغاز في وحدة الإنتاج العائمة في حقل غاز كاريش البحري، في إطار إجراءات متفق عليها مع الحكومة الإسرائيلية.

وأشارت إلى أن مرحلة الاختبار هي خطوة مهمة في عملية التشغيل لما يسمى بوحدة (إنرجين باور) العائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلاً عن شركة انرجيان: “ضخ الغاز إلى المنصة هو جزء من مسار الضخ الخاص بها وليس بداية استخراج للغاز”.

وأضافت:” ان قراصنة عراقيون مدعومون من إيران اخترقوا موقع “إنيرجيان” و “إسرائيل للغاز”.

وكانت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أعلنت في وقت لاحق أن مجموعات “هاكر” مؤيدة لإيران تمكنت من تعطيل مواقع شركة إنيرجي ومسارات الغاز الإسرائيلية وبالتالي توقف عملية الضخ.

وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق، أن “الشركة المسؤولة عن تشغيل المنصة ستبدأ أولًا بعملية اختبار لأنابيب الغاز الواصلة بين المنصة والمنظومة البرية، حيث سيتم فيها ضخ الغاز من البر إلى المنصة”.

وأوضحت إسرائيل، أن استخراج الغاز من حقل “كاريش” سيبدأ فور استكمال الإجراءات اللوجستية والتقنية اللازمة وبمعزل عن تهديدات “حزب الله” باستهداف المنصة، إذا ما بدأ العمل فيها قبل التوقيع على ترسيم الحدود المائية.

    المصدر :
  • وكالات

المزيد من أخبار العالم

علم روسيا وعلم اوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
كييف تنفي اتهام بلاروسيا: روسيا تخطط لاستفزازنا
حرب روسيا وأوكرانيا
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
روسيا تحذر الغرب من ارسال أسلحة بعيدة المدى "خط أحمر"
علم بريطانيا
وزير بريطاني يستبعد أن تشهد البلاد انقطاع للكهرباء في الشتاء

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

صورة من الفيديو
كابوس حقيقي.. فيديو يُظهر أفعى على متن طائرة تجبرها على الهبوط اضطراريًا
منطقة "فريولي فينيتسيا جوليا" الإيطالية
منطقة سياحية في إيطاليا ستدفع لك لزيارتها.. بشرط واحد!
الدفاع المدني
صور مروعة.. قتيل و13 جريحا جراء حادث مأساوي في الزعرورية