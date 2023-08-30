شركة "إيراميت" الفرنسية تعلق عملها في الغابون

بعد إعلان مجموعة من كبار ضباط الجيش الغابوني، الأربعاء، استيلاءها على السلطة، أعلنت شركة التعدين الفرنسية إيراميت “Eramet”، تعليق عملها في الغابون على خلفية الانقلاب العسكري.

وصباح الأربعاء، أعلنت مجموعة عسكريين عبر التلفزيون الحكومي السيطرة على السلطة بالغابون، بعد ساعات من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة، وأعلنوا إلغاء الانتخابات “المزورة” التي جرت السبت، وحل جميع مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود.

ونقلت وسائل إعلام دولية عن المتحدث باسم الشركة (لم يُذكر اسمه)، قوله: “علقت إيراميت جميع العمليات وخدمة القطارات في الغابون”.

وكانت الحكومة الفرنسية قد أدانت الانقلاب، الأربعاء، وأعربت عن أملها “احترام نتائج الانتخابات في الغابون”.

والغابون أحدث دولة إفريقية تشهد انقلابًا عسكريًا هو الثالث خلال 3 سنوات في القارة، بعد النيجر في 26 يوليو/ تموز الماضي، ومالي عام 2022، ما أثار موجة من المواقف الدولية التي أعربت في غالبيتها عن القلق العميق إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي التي تشهدها القارة.