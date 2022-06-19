شركة إيرباص: التواصل مستمر مع الخطوط القطرية بشأن الطائرة إيه350

قال جيوم فوري الرئيس التنفيذي لشركة إيرباص لصناعة الطائرات إن الشركة تجري مناقشات مع الخطوط الجوية القطرية لمحاولة حل نزاع قانوني مرير يتعلق بسلامة طائرات إيه350.

وقال فوري لرويترز على هامش اجتماع لقطاع الطيران في الدوحة “هناك تقدم بمعنى أننا نتواصل ونعمل مع بعضنا البعض”. وأضاف “أعتقد أننا نتشارك الرأي القائل بأن التسوية ستكون طريقة أفضل للمضي قدما”.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من الخطوط الجوية القطرية.

ويدور خلاف بين الجانبين بشأن صلاحية أحدث طائرات المقاصد البعيدة الأوروبية للتحليق بعد أن كشفت الأضرار التي لحقت بطلائها الخارجي الواقي عن فجوات في نظام الحماية من الصواعق، مما دفع السلطات القطرية إلى إيقاف أكثر من 20 طائرة.

وتعترف إيرباص، بدعم من سلطات الطيران الأوروبية، بوجود عيوب تتعلق بالجودة في طائرات لدى عدد من شركات الطيران، لكنها تنفي أن مثل هذه المشكلات تصل إلى حد المخاطر المتعلقة بالسلامة، مؤكدة أن هناك حماية كافية احتياطية من الصواعق.

تؤكد الخطوط الجوية القطرية، بدعم من الهيئات التنظيمية الوطنية التي أمرت بخروج الطائرات من الخدمة عند ظهور المشكلة، أن التأثير على السلامة لا يمكن إدراكه بشكل صحيح قبل أن تقدم إيرباص تحليلا فنيا أعمق.

وفي معركة قضائية لم يسبق لها مثيل في لندن، تقاضي الشركة القطرية إيرباص مطالبة بتعويض يتجاوز مليار دولار، مع ارتفاع قيمة المطالبات بمقدار أربعة ملايين دولار يوميا.

وقال فوري “نحن في وضع صعب، لكننا في إيرباص مستعدون حقيقة لإيجاد مخرج”.

وأضاف “نتباحث ولم ينقطع خط الاتصال بيننا وبين الخطوط الجوية القطرية. لا أقول إن الأمر سهل… لكننا نتحدث مع بعضنا البعض ونواصل دعم الخطوط الجوية القطرية في عملياتها”.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية للصحفيين الشهر الماضي إنه يأمل في أن يتم حل الخلاف خارج نطاق القضاء، لكنه لا يزال ينتقد بشدة تآكل طبقة الطلاء الواقية لهياكل الطائرات والذي عانت منه أيضا شركات طيران أخرى.

وإلى الآن تقول مصادر في قطاع الطيران إنه لا توجد مؤشرات على تسوية. وشكك قاض بريطاني الشهر الماضي في إمكان حل النزاع خارج نطاق القضاء في أي وقت قريب بالنظر إلى الفجوة الواسعة بين الطرفين.

ويحضر كل من فوري والباكر الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في الدوحة في الفترة من 19 إلى 21 يونيو حزيران، لكن مندوبين قالوا إنه لا توجد بادرة على إجراء محادثات مباشرة حتى الآن.

وتقول مصادر بالقطاع إن من الصعب إنهاء الشقاق وخصوصا بعد اتساعه في يناير كانون الثاني عندما ألغت شركة إيرباص عقدا منفصلا مع الخطوط الجوية القطرية لشراء طائراتها الأصغر إيه321نيو.

وترى الخطوط الجوية القطرية أن التحرك لمعاقبتها بسبب النزاع الخاص بإيه350، بإلغاء صفقة منفصلة، يشكل سابقة مقلقة في السوق، لكن إيرباص تقول إنها تطبق حقوقها التعاقدية.