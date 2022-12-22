شركة إيرفينيتي البريطانية: وفيات كورونا في الصين تتجاوز الـ 5000 شخص يومياً

قالت شركة إيرفينيتي لبيانات قطاع الصحة إن تقديراتها تشير إلى أن ما يزيد على 5000 شخص يموتون على الأرجح يوميا بسبب كوفيد-19 في الصين في تناقض صارخ مع البيانات الرسمية الصادرة عن بكين بشأن التفشي الحالي.

وأضافت الشركة، ومقرها بريطانيا، أنها استعملت نموذجا مبنيا على بيانات من مناطق صينية للخروج بهذا الرقم وهو نموذج يتوقع على الأرجح أن عدد الإصابات اليومية في البلاد يتخطى المليون.

وقالت في بيان إن التقديرات “تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الرسمية التي أوردت تسجيل 1800 إصابة وسبع وفيات فقط في الأسبوع الماضي”.

ولم ترد لجنة الصحة الوطنية في الصين بعد على طلب من رويترز للتعليق، ولم تعلن اللجنة الخميس تسجيل أي وفيات جديدة بالمرض وذكرت أن عدد الإصابات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض ليوم أمس الأربعاء 21\12\2022 بلغ 2966.