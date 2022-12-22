الخميس 28 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 22 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة إيرفينيتي البريطانية: وفيات كورونا في الصين تتجاوز الـ 5000 شخص يومياً

منذ 20 ثانية
الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

الصين تسجل إصابات جديدة بكورونا

A A A
طباعة المقال

قالت شركة إيرفينيتي لبيانات قطاع الصحة إن تقديراتها تشير إلى أن ما يزيد على 5000 شخص يموتون على الأرجح يوميا بسبب كوفيد-19 في الصين في تناقض صارخ مع البيانات الرسمية الصادرة عن بكين بشأن التفشي الحالي.

وأضافت الشركة، ومقرها بريطانيا، أنها استعملت نموذجا مبنيا على بيانات من مناطق صينية للخروج بهذا الرقم وهو نموذج يتوقع على الأرجح أن عدد الإصابات اليومية في البلاد يتخطى المليون.

وقالت في بيان إن التقديرات “تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الرسمية التي أوردت تسجيل 1800 إصابة وسبع وفيات فقط في الأسبوع الماضي”.

ولم ترد لجنة الصحة الوطنية في الصين بعد على طلب من رويترز للتعليق، ولم تعلن اللجنة الخميس تسجيل أي وفيات جديدة بالمرض وذكرت أن عدد الإصابات الجديدة التي ظهرت عليها أعراض ليوم أمس الأربعاء 21\12\2022 بلغ 2966.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

ألكسندر لوكاشينكو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
رئيس روسيا البيضاء يرفض "نظريات المؤامرة" حول التحركات العسكرية لبلاده
البنك المركزي التركي
البنك المركزي التركي يبقي الفائدة عند 9٪
الهند تبدأ فحوصات كورونا
كورونا
الهند تبدأ إجراء فحوص عشوائية للمسافرين لكشف كورونا

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

رامي مخلوف
رامي مخلوف للسوريين: حدث كبير سيتحدث عنه العالم وسيبهركم
ارتفاع كبير في سعر صرف الدولار
جنون دولار السوق السوداء مستمر.. رقم قياسي جديد!
عقد الزواج - تعبيرية
فيديو.. تونسية تعلن الزواج من رجلين وتتعهد بالعدل بينهما