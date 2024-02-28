شركة إيطالية تبرم عقود بيع تضم طائرات هليكوبتر للسعودية

قالت شركة ليوناردو الإيطالية المملوكة للدولة، اليوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، إنها أبرمت عددا من الاتفاقات في قطاع الطائرات الهليكوبتر، إذ تستعد للكشف عن خطة صناعية جديدة في الشهر المقبل.

ولم تفصح الشركة عن قيمة العقود.

وقالت الشركة في بيان إنها أبرمت في معرض هيلي-إكسبو 2024، المقام في آناهيم بولاية كاليفورنيا الأمريكية، اتفاقات بيع أولية مع المملكة المتحدة والموزع الإقليمي الأيرلندي سلون بخصوص تسع من طائرات الجيل المقبل من الطراز إيه.دبليو 09 وحيدة المحرك وطلبيات جديدة لطائرتين من طراز إيه.دبليو 109 جراند نيو وطائرتين من طراز إيه.دبليو 109 تريكر.

وخلال الحدث نفسه أعلنت ليوناردو عن عقد لبيع 20 طائرة من طراز إيه.دبليو 139 واتفاقية إطارية لعدة أعوام لأكثر من 130 طائرة هليكوبتر متنوعة الطرز مع شركة الطائرات المروحية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.