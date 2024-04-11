شركة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها من وإلى طهران

أعلنت شركة الخطوط الجوية الألمانية “لوفتهانزا”، اليوم الخميس، أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم السبت، وسط توترات مرتبطة بتهديد متبادل بين إيران وإسرائيل.

وقالت الشركة في بيان لها:” نظرا إلى الوضع الراهن، وبعد تقييم دقيق، تعلق لوفتهانزا رحلاتها من طهران وإليها حتى السبت 13 أبريل ضمنا”.

ودعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في مباحثات أجرتها مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إلى ضبط النفس، وسط التهديدات المتبادلة بين إيران وإسرائيل.

ويوم أمس أفادت صحيفة “فاز” الألمانية أن شركة “لوفتهانزا”، وهي أكبر شركة طيران ألمانية، علقت رحلاتها من وإلى طهران لغاية يوم الخميس 11 أبريل لدواع أمنية.