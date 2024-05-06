شركة الشحن الألمانية "هاباك لويد" تستمر في تجنب منطقة الخطر في البحر الأحمر

أعلنت شركة الشحن الألمانية هاباك لويد اليوم 6 مايو/أيار 2024، أنها ما زالت تتجنب العبور عبر البحر الأحمر وخليج عدن، نظرًا للتهديدات المحتملة من جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. وأكدت الشركة أن “منطقة الخطر” لم تمتد حتى الآن إلى البحر المتوسط، مما يعكس استمرار توترات المنطقة وتأثيرها على عمليات الشحن العالمية.

وأضافت الشركة في تعليقات عبر البريد الإلكتروني “ما نراه هو أن نطاق الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن يتسع أكثر فأكثر… ولهذا السبب نتجنب هذه المنطقة تماما”.

وفي وقت سابق، قالت أكبر منافسة لهاباج لويد، وهي شركة ميرسك، إن أزمة حركة شحن الحاويات في البحر الأحمر تتفاقم ومن المتوقع أن تتقلص القدرة الاستيعابية للقطاع بين الشرق الأقصى وأوروبا بما يصل إلى 20 بالمئة في الربع الثاني.