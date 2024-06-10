شركة الكهرباء الأوكرانية تعلن قطع التيار

قالت شركة يوكرينرجو، المشتغلة لشبكة الكهرباء في أوكرانيا، إنها ستطبق قطعا للتيار الكهربائي لمدة ساعة في أنحاء البلاد مساء غدا الاثنين بسبب تجاوز الطلب الحدود المتفق عليها.

وفي بيان على تيليجرام اليوم الأحد قالت الشركة إن قطع التيار سيطبق على العملاء على المستويين المنزلي والصناعي وسيكون بين الرابعة مساء والعاشرة مساء (1300 إلى 1900 بتوقيت جرينتش).

وأضافت أنه سيستثنى من ذلك مواقع “البنية التحتية المهمة” التي توفر خدمات حيوية.

كثفت روسيا على مدى الشهرين الماضيين هجماتها على شبكة الكهرباء الأوكرانية، وتسببت في تدمير جزء كبير من قدرة توليد الكهرباء الحرارية والمائية.

وأصدرت الحكومة الأوكرانية أمرا لكافة الوزارات والسلطات المحلية يوم الجمعة الماضية بالكف عن استخدام مكيفات الهواء وإطفاء الأنوار الخارجية.