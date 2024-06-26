شركة المطاحن الرابعة السعودية تستعد لطرح عام أولي بنسبة 30% من أسهمها

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية اليوم الأربعاء الموافقة على طلب شركة المطاحن الرابعة إدراج 162 مليون سهم تعادل 30 بالمئة من أسهمها وطرحها للاكتتاب العام في البورصة.

لم تحدد الهيئة الجدول الزمني المتوقع لعملية الطرح، كما لم ترد شركة المطاحن الرابعة على طلب التعليق الذي أُرسل إليها خارج ساعات العمل.

وتعمل الشركة في إنتاج الطحين (الدقيق) والأعلاف والنخالة ومشتقات القمح، وتشغل مصانع في الرياض والمدينة والمنطقة الشرقية بطاقة إنتاجية تبلغ 3150 طنا من حبوب القمح ونحو 450 طنا من العلف.

وتأسست شركة المطاحن الرابعة في 2017، وكانت جزءا من برنامج خصخصة أوسع في إطار رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى التحول بعيدا عن الاعتماد على إيرادات النفط.

وبيعت في 2021 إلى كونسورتيوم يضم أسواق العثيم وألانا العالمية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف مقابل 859 مليون ريال (229 مليون دولار).

وستنضم شركة المطاحن الرابعة إلى سلسلة من الطروحات الأولية في المملكة، كما سيأتي إدراجها عقب طرح 30 بالمئة من شركة المطاحن الحديثة، المعروفة سابقا باسم شركة المطاحن الثالثة، في مارس آذار في عملية بيع جمعت 314.6 مليون دولار.

(الدولار = 3.7515 ريال)