الأربعاء 22 شوال 1445 ﻫ - 1 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة ايرلاينز للطيران تمدد إلغاء رحلاتها من نيويورك إلى تل أبيب

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 1 - مايو - 2024 10:19 صباحًا
شركة طيران ايرلاينز الامريكية

شركة طيران ايرلاينز الامريكية

A A A
طباعة المقال

مددت شركة يونايتد إيرلاينز، اليوم الأربعاء 1 أيار/مايو 2024، إلغاء رحلاتها اليومية من نيوارك في ولاية نيوجيرزي الأمريكية إلى تل أبيب في إسرائيل حتى التاسع من مايو أيار وقالت إنها تستكمل تقييمها للسلامة.

وأضافت شركة الطيران في بيان “نواصل مراقبة الموقف عن كثب وسنتخذ قرارات بشأن كل الرحلات المقبلة مع التركيز على سلامة عملائنا وطواقمنا”.

وألغت الشركة الرحلات لإسرائيل في 19 أبريل نيسان حتى الثاني من مايو أيار بسبب مخاوف أمنية بعد ما بدا أنه ضربة إسرائيلية على إيران بعد هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

بنك الإمارات
أرباح بنك أبو ظبي تتجاوز التوقعات في الربع الأول من العام
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
الغزو الروسي لـ أوكرانيا
وزير الدفاع الروسي يأمر بتعزيز التسليح في أوكرانيا
سبائك ذهب
الذهب يهبط إلى أدنى مستوى في 4 أسابيع وسط ترقب قرار للمركزي الأمريكي

الأكثر قراءة

علم فرنسا وأمريكا
هل تنجح واشنطن وباريس في ابعاد شبح الحرب عن لبنان؟
لقاح- تعبيرية
بعد اعتراف أسترازينكا.. ..خبير مصري يوضح مضاعفات اللقاح
جنود من الجيش السوري
بشار الأسد يعلن فصل حزب البعث الحاكم عن السلطة في سوريا