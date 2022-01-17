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شركة بترول أبوظبي الوطنية: وفاة ثلاث عمال في الهجوم على منطقة "المصفح"

17 - يناير - 2022
شركة أدنوك

شركة أدنوك

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أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، أنه في حوالي الساعة 10 من صباح اليوم الإثنين اندلع حريق في محطة تحميل المنتجات المكررة في منطقة “مصفح” بأبوظبي والذي نتج عن الحادث الذي تم الإعلان عنه.

وأضافت الشركة، في بيان صدر عنها اليوم، أنه “فور وقوع الحادث سارعت فرق الاستجابة والطوارئ والدفاع المدني والإسعاف، بالإضافة إلى فريق الاستجابة للطوارئ في أدنوك، إلى مكان الحادث وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده”.

وأعربت أدنوك عن أسفها لوفاة ثلاثة من العاملين جراء الحادث واصابة ستة آخرين بإصابات طفيفة إلى متوسطة تلقوا العلاج اللازم وحالياً تقوم فرق مختصة بتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين جراء الحادث.

وتتقدم أدنوك بأصدق التعازي لعائلات وأقرباء المتوفين وتتمنى الشفاء العاجل للزملاء المصابين وتؤكد بأنها تعمل مع السلطات المختصة لمتابعة التحقيقات لمعرفة وتحديد أسباب الحادث.

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