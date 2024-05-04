شركة "بيركشاير" تخفض حصتها في أبل خلال الربع الأول

خفضت شركة بيركشاير هاثاواي حصتها الكبيرة في أبل خلال الربع الأول، ما أدى إلى ارتفاع الأرصدة النقدية للشركة التابعة لرجل الأعمال الأمريكي وارن بافيت إلى مستوى قياسي بلغ 189 مليار دولار.

كما سجلت الشركة أرباحا تشغيلية قياسية تجاوزت 11 مليار دولار، بفضل استفادة قطاعها التأميني من تحسن عمليات الاكتتاب وارتفاع الدخل من الاستثمارات مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت قيمة حصة بيركشاير في أبل 22 بالمئة إلى 135.4 مليار دولار حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 174.3 مليار دولار في نهاية عام 2023، على الرغم من انخفاض سعر سهم الشركة المصنعة لهواتف أيفون 11 بالمئة فقط في هذا الربع.

وبناء على التغير في سعر سهم أبل، باعت بيركشاير على ما يبدو 13 بالمئة من أسهمها في الشركة خلال الربع الأول لتتراجع إلى نحو 790 مليون سهم حاليا.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لبيركشاير في الربع الأول 39 بالمئة إلى 11.22 مليار دولار مقارنة مع 8.07 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض صافي الدخل 64 بالمئة إلى 12.7 مليار دولار مقارنة مع 35.5 مليار دولار في العام الماضي.

وارتفعت أرباح القطاع التأمين في الشركة 80 بالمئة إلى 5.2 مليار دولار.