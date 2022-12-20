شركة ترانسنفت تتلقى طلبين من بولندا وألمانيا لإمدادهما بالنفط عام 2023

قال رئيس شركة ترانسنفت الروسية المحتكرة لخطوط أنابيب النفط في البلاد، إن شركته تلقت طلبين من بولندا وألمانيا لتصدير النفط الروسي إليهما في عام 2023.

وتوقع في حوار أجراه مع قناة روسيا-24 أن تظل إمدادات النفط عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب دروجبا دون تغيير في العام المقبل.

وتعهد الاتحاد الأوروبي بالتوقف عن شراء النفط الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر\كانون الأول، وفرضت الدول الغربية أيضا سقفا لأسعار النفط الخام الروسي لكن خط أنابيب دروجبا لا يزال معفيا من العقوبات.

وتتعارض تصريحات رئيس شركة ترانسنفت مع مقترح أثير الشهر الماضي بأن تتخلى بولندا عن صفقة لشراء النفط الخام الروسي.

وقال نيكولاي توكاريف رئيس شركة ترانسنفت الثلاثاء “لقد أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارا من الأول من يناير\كانون الثاني، والآن تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين أن نزودهم بثلاثة ملايين طن العام المقبل و360 ألفا في ديسمبر\كانون الأول، وقدمت ألمانيا أيضا طلبا (للحصول على النفط) في الربع الأول”.

وقالت شركة تكرير النفط البولندية بي.كيه.إن أورلن الثلاثاء إنها لن تمدد عقد النفط الروسي الذي ينتهي في يناير\كانون الثاني من العام المقبل بينما سيتوقف تفعيل اتفاق ثان طويل الأجل لتزويد بولندا بالنفط الخام الروسي بمجرد فرض عقوبات.

وقال متحدث باسم وزارة الاقتصاد الألمانية إن التقارير التي تفيد بأن برلين طلبت تزويدها بنفط خام من روسيا عارية من الصحة، مضيفا أن شركات الزيت المعدني في مصافي شرق ألمانيا في لوينا وشفيت لن تطلب نفطا خاما من روسيا العام المقبل.

وتهدف برلين إلى التوقف عن استيراد النفط الروسي بنهاية العام الحالي وتعمل منذ شهور مع بولندا لمحاولة تأمين إمدادات مصفاة شفيت التي توفر 90 بالمئة من وقود برلين.