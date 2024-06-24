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شركة تنمية طاقة عُمان تستعد لإطلاق صكوك بالدولار لمدة 7 سنوات

منذ 49 دقيقة
شركة تنمية طاقة عُمان

شركة تنمية طاقة عُمان

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أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز اليوم الاثنين أن شركة تنمية طاقة عُمان المملوكة للدولة تعتزم طرح صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.

وذكرت الوثيقة أن الشركة عينت جيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد منسقين عالميين مشتركين، في حين يعمل بنك أبوظبي التجاري وبنك مسقط وسيتي وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال وإتش.إس.بي.سي والمشرق مديرين رئيسيين مشتركين ومديري دفاتر مشتركين.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أن تبدأ اجتماعات المستثمرين اليوم الاثنين وسيتبعها طرح صكوك بالحجم القياسي مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات بموجب برنامج خاص بالشركة.

    المصدر :
  • رويترز

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