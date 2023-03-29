شركة "دي.إن.أو" النرويجية تبدأ في تعليق إنتاج النفط.. اليكم السبب

قالت شركة “دي.إن.أو” النرويجية الأربعاء إنها بدأت في وقف إنتاج النفط من حقولها في إقليم كردستان العراق شبه المستقل بشمال العراق بعد أن أصدرت بغداد الأسبوع الماضي أمرا بوقف الصادرات عبر خط أنابيب إلى ميناء تركي.

وأوقف العراق السبت صادرات الخام من الإقليم بعد أن كسب قضية تحكيم قال فيها إن تركيا انتهكت اتفاقا مشتركا بعد سماحها لحكومة إقليم كردستان بتصدير النفط إلى ميناء جيهان.

وبعد الحكم، أوقفت تركيا ضخ الخام العراقي من خط الأنابيب، مما عرض الإنتاج من المنطقة للخطر.

وبدأت “دي.إن.أو” أولا في ملء صهاريج التخزين المحلية، لكنها لا تستوعب سوى ما يوازي إنتاج بضعة أيام.

وقالت الشركة إن متوسط إنتاج حقليها طاوكي وبيشكابير معا بلغ 107 آلاف برميل من النفط يوميا عام 2022 وهو ما يمثل ربع إجمالي الصادرات الكردية.

وقال بيجان مصور رحماني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان “من المؤسف الوصول إلى هذا الحد في ضوء التأثير المحتمل لاضطرابات العرض المستمرة بسبب أسعار النفط ووسط هشاشة الأسواق المالية العالمية”.

وقالت الشركة إن خط الأنابيب نقل قبل الإغلاق نحو 400 ألف برميل يوميا من النفط الكردي و70 ألف برميل أخرى من النفط العراقي إلى الأسواق العالمية.