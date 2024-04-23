شركة "سبينس 1961 هولدينغ" تخطط لجمع 375 مليون دولار في عرض عام أولي

أعلنت شركة سبينس 1961 هولدينغ، صاحبة امتياز سلسلة متاجر التجزئة “سبينس” في الإمارات وسلطنة عمان، عن نيتها لجمع مبلغ يصل إلى 375 مليون دولار من خلال عرض عام أولي. هذا العرض يستهدف بيع حصة تبلغ 25% من رأس المال في الشركة.

وجاء النطاق السعري الاسترشادي بين 1.42 و1.53 درهم، مما يعني أن القيمة السوقية تتراوح بين 5.11 و5.51 مليار درهم (1.39-1.50 مليار دولار).

وستطرح (سبينس 1961 هولدينج) 900 مليون سهم، أو 25 بالمئة من رأس مالها المصدر، في سوق دبي المالي.

وقالت في بيان إن التسعير النهائي سيتحدد في نهاية فترة بناء سجل الأوامر المقررة في 30 أبريل نيسان، مضيفة أنه من المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في التاسع من مايو أيار.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)