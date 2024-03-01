شركة سويسرية: أزمة البحر الأحمر لم تدفع للهرولة لاستخدام الشحن الجوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة كونه + ناجل السويسرية للخدمات اللوجستية، ستيفان بول، اليوم الجمعة؛ إن الهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر لم تدفع الشركات إلى الهرولة للتحول إلى الشحن الجوي.

وأردف قائلا: “هذا لم يحدث بعد، ولا نتوقع حدوثه أيضا”، وأرجع هذا إلى ضعف الطلب الإجمالي وإلى مرونة سلاسل التوريد بعد جائحة فيروس كورونا.

وأضاف أن الطلب على الشحن الجوي قد يرتفع إذا كان هناك نقص في حاويات الشحن البحري لكن أحجام الشحن البحري عادت إلى طبيعتها في الربع الأخير من العام الماضي.

وساهم اضطراب البحر الأحمر من تفاقم أزمات ناقلات الغاز عالميا بعد الجفاف الذي أصاب قناة بنما، وهو ما خلف آثاراً على المصدرين الرئيسين، وبحسب ما يخلص له تقرير حديث أشار إلى أن خمسة من المصدرين هم الولايات المتحدة وقطر والجزائر ومصر وروسيا، تأثروا بما يحدث من اضطراب وضيق في السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال.