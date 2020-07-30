شركة سويسرية سلمت إيران أدوية بموجب نظام يسمح بمدها بمواد إنسانية

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أعلنت ناطقة باسم الحكومة السويسرية، اليوم، أن شحنة من أدوية علاج السرطان تم تسليمها إلى إيران بموجب نظام يسمح بمد هذا البلد الذي يخضع لعقوبات أميركية قاسية بمواد إنسانية.

ويتعلق العقد بأدوية تستخدم لمعالجة الآثار الجانبية لنقل الدم لمرضى السرطان، كما قالت الناطقة باسم سكرتارية الدولة للاقتصاد نادين ماتيس لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”.

وأوضحت أن هذه الشحنة التي لم تذكر تاريخ تسليمها ولا حجمها، “أرسلت بموجب الاتفاق التجاري الإنساني (اس اتش تي ايه)” الذي أبرم مع الولايات المتحدة في بداية العام الحالي.

ونظام الدفع هذا مخصص للشركات السويسرية العاملة في مجالات الصيدلة والطب والغذاء ويسمح لها بإرسال مساعدة إلى إيران التي تخضع لعقوبات أميركية قاسية منذ انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت ماتيس إن “تطبيق نظام “اس اتش تي ايه” يتقدم وتمت الموافقة على طلبات العديد من الشركات” لتسليم إيران مواد، موضحة أن “عقودا أخرى ستوقع قريبا”.

وسمح بسداد دفعة أولى تجريبيا لقاء تسليم شركة سويسرية شحنة الأدوية في إيران في 27 كانون الثاني الماضي.

وتقول وزارة الصحة الإيرانية إن 500 ألف شخص مصابون بالسرطان في إيران بحيث يشكل هذا المرض السبب الثاني للوفاة (30 ألفا سنويا).