شركة "شل" تحقق في تقارير عن سرقة نفطية في نيجيريا

قال متحدث باسم وحدة شركة شل في نيجيريا (الأربعاء 12-10-2022) أن الوحدة تحقق في تقارير تفيد بوقوع سرقة نفطية استمرت تسع سنوات في خط أنابيب تديره الشركة.

وقال متحدث باسم مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية الحكومية يوم الأحد الماضي إن نقطة السرقة كانت من خط أنابيب (ترانس اسكرافوس) وإن منصة أفريمو، التي تديرها شركة شل لتطوير قطاع البترول في نيجيريا (شل نيجيريا)، كانت نقطة المصب المشتبه بها للخام المسروق.

وقال متحدث باسم شل نيجيريا في رسالة بالبريد الإلكتروني “نجري أيضا تحقيقا لتحديد مكان انتهاء خطوط السرقة ومعرفة الانتهاكات المحتملة للحواجز الأمنية للمنصة غير المأهولة (الأقفال وما إلى ذلك) أو أي استخدام غير مصرح به للمعدات الموجودة عليها”.

وقالت شل نيجيريا إنها رصدت اتصالات غير قانونية كجزء من المراقبة المنتظمة وستدشن تحقيقا تشارك فيه الجهات التنظيمية “لتحديد طبيعة وحالة” الخطوط قبل إزالتها.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية النيجيرية إن اكتشاف خط السرقة يمثل دليلا على أن جهود نيجيريا المنسقة للقضاء على السرقة تؤتي ثمارها.

وتسببت السرقات واسعة النطاق من خطوط الأنابيب النيجيرية في خنق الصادرات وأجبرت بعض الشركات على وقف الإنتاج وشلت المعاملات المالية في البلاد.