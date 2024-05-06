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شركة شل تستعد لصفقة كبيرة مع أرامكو السعودية في ماليزيا

منذ 5 دقائق
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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كشفت أربعة مصادر مطلعة في قطاع الطاقة أن شركة شل تجري محادثات مع أرامكو السعودية المملوكة للدولة لبيع محطات الوقود التابعة لها في ماليزيا، وهي ثاني أكبر شبكة من نوعها في البلاد، في صفقة قد تقترب قيمتها من مليار دولار.

ورفضت شل التعليق على المحادثات لكنها قالت إن ماليزيا سوق مهمة للشركة. وأحجمت أرامكو السعودية عن التعليق أيضا.

وتمتلك شركة شل وفقا لموقعها الإلكتروني نحو 950 محطة وقود في جميع أنحاء الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا. ولا تمتلك أي شركة أخرى باستثناء بتروناس الماليزية المملوكة للدولة شبكة أكبر.

وأوضح أحد المصادر أن المحادثات بدأت في أواخر 2023، ومن المرجح التوصل إلى اتفاق خلال الأشهر المقبلة.

وقدر مصدران مطلعان قيمة الصفقة بنحو أربعة إلى خمسة مليارات رينجت (844 مليون دولار إلى 1.06 مليار دولار).

(الدولار = 4.7390 رينجت)

    المصدر :
  • رويترز

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