الثلاثاء 16 رمضان 1445 ﻫ - 26 مارس 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

شركة صناعات عسكرية إسرائيلية تعلن تراجع أرباحها بسبب حرب غزة

منذ 14 ثانية
A A A
طباعة المقال

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة “إلبيت” الإسرائيلية للصناعات العسكرية بتسلئيل ماتشليس أن “أرباح شركته انخفضت بنسبة 22%”، وذلك بعد عملية “طوفان الأقصى”، التي شنتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال في غلاف غزة، وما تبعها من إعلان للحرب على قطاع غزة.

وبيّن ماتشليس أن “صافي أرباح شركته بلغ 215 مليون دولار بانخفاض قدره 22%، وعزا ذلك إلى إخلاء مصانعها في كريات شمونة شمالا، وسديروت جنوبا، وتجنيد 2000 من موظفيها ومقتل 5 عمال، إلى جانب إغلاق أنشطة شركة تابعة لشركة إلبيت في الولايات المتحدة”.

وأضاف أن “الشركة سجلت انخفاضاً في مبيعاتها للولايات المتحدة وكندا، كما أنها تواجه صعوبات بسبب حظر تزويد إسرائيل بالأسلحة من قِبل بعض الدول مثل كندا، وكذلك بسبب حملات حركة المقاطعة (بي دي إس BDS)”.

    المصدر :
  • الجزيرة

المزيد من أخبار العالم

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية
غزة تحت النار
هنية: قرار مجلس الأمن يظهر "العزلة السياسية غير المسبوقة" لإسرائيل
نائب القائد العسكري لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) مروان عيسى
غزة تحت النار
متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قمنا بتصفية القيادي في حماس مروان عيسى
اليمن
أمبري البريطانية: عدة انفجارات بمحيط جزيرة زقر في اليمن

الأكثر قراءة

رسم توضيحي للعاصفة المغناطيسية
عاصفة مغناطيسية شديدة خلال ساعات.. إلى أي مدى ستؤثر على الأرض!؟
مروان البرغوثي
غزة تحت النار
إضافة لواشنطن والاحتلال السلطة الفلسطينية تعارض الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي
جنود من الجيش الإسرائيلي
غزة تحت النار
99% من واردات الأسلحة لإسرائيل من هاتين الدولتين.. صحيفة إسرائيلية تكشف!