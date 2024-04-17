شركة "طاقة" تؤكد محادثات مع مساهمي ناتورجي بشأن استحواذ محتمل

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم الأربعاء أنها في محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في شركة الطاقة الإسبانية ناتورجي، بهدف الاستحواذ الكامل المحتمل على مجموعة الطاقة الإسبانية.

وكانت أوقفت اللجنة الوطنية لسوق الأوراق المالية في إسبانيا، اليوم الأربعاء، التداول على أسهم شركة ناتورجي للطاقة، انتظاراً للكشف عن معلومات قد تكون مؤثرة على التداول في السوق.

وقالت مجموعة كريتريا الإسبانية القابضة أمس الثلاثاء إنها تجري محادثات مع مجموعة استثمارية تتفاوض مع كبار المساهمين في مجموعة ناتورجي للطاقة للتوصل إلى اتفاق شراكة محتمل.

وذكرت صحيفة سينكو دياس الإسبانية أمس الثلاثاء نقلا عن مصادر في السوق لم تكشف عنها أن شركة طاقة الإماراتية تجري محادثات مع أكبر ثلاثة مساهمين في ناتورجي ومن ضمنهم كريتريا لبحث فرص استحواذ محتمل.

وقبل وقف التداول، قفز سهم ناتورجي 1.3 بالمئة إلى 21.8 يورو (23.16 دولار).

وأحجمت ناتورجي عن التعليق.