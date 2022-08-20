شركة طيران أوروبية تتراجع عن استئناف الرحلات بين روسيا والإمارات

علّقت شركة “ويز إير” الأوروبية للطيران منخفض التكلفة يوم الجمعة 19 آب خططها لاستئناف الرحلات من العاصمة الروسية موسكو إلى أبوظبي، وسط انتقادات متزايدة بشأن استئناف الرحلات هذا الشهر.

ولم تُشر الشركة في بيان بتأجيل الرحلات حتى إشعار آخر إلى ردود الفعل العنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت بعض الدعوات لمقاطعة شركة الطيران، ولكنها أشارت فقط إلى “قيود سلسلة التوريد الصناعية”.

وردّت الشركة على الانتقادات بقولها على تويتر إن الرحلة سيديرها مشروعها في أبوظبي، وهي شركة طيران مسجّلة في الإمارات تعمل بما يتماشى مع لوائح الدولة الخليجية، مضيفةً أن شركات طيران إماراتية أخرى تعمل مع روسيا.

وتمتلك شركة ويز المدرجة في بورصة لندن 49 بالمئة من ويز إير أبوظبي، في حين يحوز صندوق أبوظبي للثروة السيادية ايه.دي.كيو على 51 بالمئة.

وكانت ويز إير قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الحالي، أن الرحلات بين أبوظبي وموسكو ستستأنف في تشرين الأول. وعلّقت الشركة كل الرحلات مع روسيا في 27 شباط بغد غزو روسيا لأوكرانيا.

كذلك، أوقفت شركات الطيران الأوروبية تسيير رحلاتها إلى روسيا، كما مُنعت شركات الطيران الروسية من دخول المجال الجوي لدول الاتحاد الأوروبي ضمن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب الحرب.

ولم تفرض الإمارات عقوبات على روسيا، وبدلًا من ذلك قالت إنها تسعى للحفاظ على حيادها في الحرب.