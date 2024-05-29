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شركة طيران "العال" الإسرائيلية تعتزم شراء طائرات جديدة خلال أسابيع

منذ ساعة واحدة
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 قال يانكلي شاحار، المدير المالي لشركة طيران “العال” الإسرائيلية، اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تتخذ الشركة قرارا طال انتظاره بشأن طلب شراء نحو 30 طائرة للرحلات القصيرة في غضون “أسابيع قليلة”.

وأضاف أن الشركة ستختار بين طائرات بوينج 737 ماكس وإيرباص إيه320 في صفقة قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار.

وقال شاحار لرويترز بعد مؤتمر صحفي عقدته العال لإعلان نتائجها المالية للربع الأول “نحن في المرحلة الأخيرة”.

ومنذ تأسيسها عام 1948، تستخدم العال طائرات من إنتاج بوينج الأمريكية فقط بسبب العلاقات الوثيقة بين إسرائيل وحليفتها الرئيسية الولايات المتحدة لكن شاحار أشار إلى إمكانية التحول إلى إيرباص رغم إقراره بأن الشركتين المصنعتين تعانيان مشاكل.

وقال “في نهاية المطاف، يجب اختيار (الطائرات) من حيث مدى ملائمتها مع متطلبات الشركة وسعرها”.

وفي أغسطس آب الماضي، قالت العال إنها أجرت محادثات “جادة” مع إيرباص لشراء ما يصل إلى 30 طائرة من طراز إيه 321 نيو، وهو تغير تاريخي في الشركة الموردة فيما تسعى العال إلى تحديث أسطول الطائرات المخصص للرحلات القصيرة الذي بات متهالكا.

ومنذ ذلك الحين، قال مسؤولون إن بوينج وإيرباص قدمتا عروضا تنافسية.

وتعتزم العال، التي سجلت أرباحا قدرها 80.5 مليون دولار في الربع الأول مقابل خسارة 34.4 مليون دولار قبل عام، تحديث أسطولها المكون من 24 طائرة من طراز بوينج 737-800 إس بمتوسط عمر 20 عاما، بالإضافة إلى طائرات بوينج 737-900 إس.

وإلى جانب ذلك، قد تشتري الشركة نحو ست طائرات إضافية.

    المصدر :
  • رويترز

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