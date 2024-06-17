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شركة "كريتيريا" تبحث عن شريك جديد في عرض الاستحواذ على ناتورجي

منذ ساعتين
علم اسبانيا- تعبيرية

علم اسبانيا- تعبيرية

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قال مصدر مطلع اليوم الاثنين 17 حزيران/يونيو 2024، إن شركة كريتيريا القابضة الإسبانية ستبحث عن شريك جديد لها في عرض استحواذ محتمل على شركة الغاز الإسبانية ناتورجي بعد أن أخفقت مؤخرا في التوصل إلى اتفاق مع شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة).

وردا على سؤال حول هل ينبغي أن يكون الشريك من قطاع الطاقة، قال المصدر إن كريتيريا، التي تمتلك حصة 26.7 بالمئة في شركة الغاز الإسبانية، منفتحة على أي نوع من المساهمين يحقق النمو للشركة.

وأضاف المصدر أن كريتيريا لا تفضل العمل بمفردها عندما يتعلق الأمر بشركات تعتبرها ذات أهمية استراتيجية.

    المصدر :
  • رويترز

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