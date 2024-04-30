شركة كوفيسترو الألمانية تكشف عن نتائجها في الربع الأول

تجاوزت شركة كوفيسترو الألمانية للصناعات الكيماوية في نتائجها المعلنة اليوم الثلاثاء 30 نيسان/أبريل الجاري، توقعات الأرباح الأساسية للربع الأول من العام بدعم من انخفاض تكاليف المواد الخام والطاقة.

وأوضحت الشركة أن اهتمام شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يركز على الأجل البعيد.

وانخفضت أرباح كوفيسترو قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 4.5 بالمئة إلى 273 مليون يورو (292 مليون دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، لكنها تجاوزت متوسط ​​تقديرات المحللين البالغ 237 مليون يورو في استطلاع أجرته الشركة.

وذكرت المجموعة المنتجة للمواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الحشايا ومقاعد السيارات والمواد العازلة للمباني أنها تمكنت من زيادة الإنتاج بنحو 11 بالمئة خلال الربع بفضل ارتفاع الطلب وغير ذلك من العوامل.

ولم تعلن الشركة أي تطورات فيما يتعلق بالمحادثات مع أدنوك، وذلك بعد سبعة أشهر من إعلانها إجراء محادثات حول عرض استحواذ غير رسمي من الشركة الإماراتية.

وقال كريستيان باير الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بها لرويترز “الاهتمام الذي تبديه أدنوك والحرص الذي لدينا على شركتنا يركز جدا على الأجل البعيد”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أشارت كوفيسترو إلى أن القانون لا يُلزمها بموعد محدد للتوصل إلى قرار في المحادثات مع شركة أدنوك وأنها ستأخذ الوقت اللازم لدراسة الاستحواذ المحتمل من الشركة الإماراتية.

وانخفضت مبيعات كوفيسترو 6.2 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول إلى 3.51 مليار يورو، وهو أقل من المبيعات المتوقعة عند 3.58 مليار يورو.

(الدولار = 0.9343 يورو)