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شركة مياهنا السعودية تتطلع لجمع 148 مليون دولار في طرح عام أولي

منذ 56 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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أظهر إفصاح لبورصة تداول السعودية، اليوم الاثنين 29 نيسان/أبريل 2024، أن شركة مياهنا السعودية المتخصصة في البنية التحتية للمياه والصرف الصحي تتطلع لجمع ما يصل إلى 148 مليون دولار من خلال طرح عام أولي.

ووفقا لإفصاح شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، تخطط مياهنا التي تعمل بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لبيع حصة 30 بالمئة، أي ما يعادل 48277663 سهما، بنطاق سعري جرى تحديده ما بين 10.5 ريال و11.5 ريال (2.80 إلى 3.07 دولار) للسهم الواحد من خلال الطرح العام الأولي.

ووفقا لحسابات رويترز، يشير النطاق السعري إلى أن القيمة السوقية تتراوح بين 450.6 إلى 493.3 مليون دولار بناء على الحصة المعروضة.

وسيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر في الثاني من مايو أيار.

(الدولار = 3.7505 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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