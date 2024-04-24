"شركة مياهنا" تخطط لطرح أولي لأسهمها في سوق الأسهم السعودية

أعلنت شركة مياهنا السعودية لخدمات إدارة تجميع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي اليوم الأربعاء أنها تخطط لطرح عام أولي في سوق تداول السعودية.

وقالت مياهنا في إفصاح للبورصة إن الشركة التي تمزج في ملكيتها بين القطاعين العام والخاص تعتزم طرح 30 بالمئة من رأس مالها المصدر من خلال طرح 48277663 سهما عاديا مملوكة حاليا لشركة رؤية للاستثمار.

ومن المتوقع أن تستمر عملية بناء سجل الأوامر في الفترة من 28 أبريل نيسان إلى الثاني من مايو أيار وبعد ذلك سيتم تحديد سعر الطرح النهائي.

جاء هذا في بيان صدر عن شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة المجموعة المالية هيرميس السعودية بصفتهما المستشارين الماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدي التغطية للطرح العام الأولي.