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شركة "نفط الكويت" تعلن حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 20 - مارس - 2023 11:25 صباحًا
علم الكويت

علم الكويت

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أعلنت شركة نفط الكويت المملوكة للدولة، الاثنين، حالة الطوارئ بسبب تسرب نفطي في غرب البلاد.

وأكدت الشركة في بيان نشرته على تويتر “عدم وجود إصابات ناجمة عن التسرب وعدم تأثر عمليات الإنتاج بالإضافة إلى عدم رصد أي غازات سامة بموقع الحادث”.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشركة، قصي العامر، إن الفرق المعنية تتواجد في موقع التسرب، وتتعامل مع الحادث حسب الإجراءات المتبعة.

وشركة نفط الكويت تُنطق اختصارًا KOC هي إحدى الشركات التابعة لمؤسسة البترول الكويتية، و هي الشركة الوحيدة المخول لها بأن تقوم بعمليات تنقيب وإنتاج النفط داخل الكويت.

وقد تأسست شركة نفط الكويت المحدودة عام 1934، و منحت الشركة الحق الحصري في التنقيب عن البترول في الأراضي الكويتية، في ديسمبر من نفس العام.

في عام 1936 اكتشف النفط في الكويت عند حفر أول بئر تجريبية في حقل بحرة النفطي إلا أن الكميات المكتشفة لم تكن ذات جدوى اقتصادية.

    المصدر :
  • رويترز

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