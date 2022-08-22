شركة نفط روسية تستحوذ على نادي سبارتاك موسكو لكرة القدم

قالت شركة لوك أويل، ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا، اليوم الاثنين إنها اشترت نادي سبارتاك موسكو المنافس في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم وكذلك ملعب موسكو الذي يخوض عليه مبارياته.

ويعاني سبارتاك من مشاكل مالية في أعقاب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا مما أدى إلى موجة من العقوبات الغربية على موسكو وزاد من عزلة مجتمع الأعمال الروسي.

وقالت لوك أويل، التي كانت الراعي الرئيسي لسبارتاك لأكثر من عقدين، إن استحواذها على حصة بنسبة مئة في المئة في النادي يعني أن المالك والرئيس ليونيد فيدون سيتخلى عن جميع أدواره الإدارية.

واستقال فيدون من منصبه كنائب لرئيس لوك أويل في يونيو حزيران. واشترى الملياردير النادي في 2004 حين كان يعاني من ضائقة مالية خطيرة.

وقال فيدون في بيان لموقع النادي على الإنترنت “أريد أن أعبر عن خالص امتناني لأصدقائي وزملائي من شركة لوك أويل لموافقتهم على دعم مشروع اجتماعي مهم مثل سبارتاك في هذه الظروف الصعبة”.

وفي مايو ايار، أنهت شركة نايكي رعايتها لسبارتاك، بطل الدوري الروسي 10 مرات، لأنه لن يشارك في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقام سبارتاك موسكو أيضا بحل فريقه المنافس بالدرجة الثانية مشيرا إلى صعوبات مالية والحاجة إلى تقليص الميزانية.