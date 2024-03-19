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شركة نيوميد إنرجي: ارتفاع صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر من حقل ليفياثان في 2023

منذ 8 دقائق
حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي

حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي

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كشفت شركة نيوميد إنرجي اليوم الثلاثاء أن صادرات الغاز الطبيعي من حقل ليفياثان البحري الإسرائيلي إلى مصر قفزت 28 بالمئة في عام 2023، ومن المقرر زيادة الإنتاج في الحقل في أواخر عام 2025.

وفي الوقت نفسه أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح الربع الرابع.

وقالت نيوميد، أكبر مساهم في حقل ليفياثان الضخم، إن إجمالي المبيعات السنوية من الحقل انخفض إلى 11 مليار متر مكعب من 11.4 مليار متر مكعب في 2022، مضيفة أن الانخفاض يرجع إلى المنافسة الجديدة في القطاع.

وأضافت الشركة أن الصادرات إلى مصر قفزت إلى 6.3 مليار متر مكعب من 4.9 مليار متر مكعب قبل عام، واستقرت المبيعات إلى الأردن عند 2.7 مليار متر مكعب.

وقالت نيوميد إن الشركاء في حقل ليفياثان، وهم شيفرون وريشيو إنرجيز، سيستثمرون 568 مليون دولار لتطوير الحقل، بما يرفع الطاقة الإنتاجية من 12 مليار متر مكعب سنويا إلى 14 مليار متر مكعب بداية من النصف الثاني من عام 2025.

وذكرت نيوميد أنها حققت أرباحا في الربع الرابع بواقع 102 مليون دولار بانخفاض من 141 مليون دولار في العام السابق.

    المصدر :
  • رويترز

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